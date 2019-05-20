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    قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية في غارات للتحالف العربي على الضالع

    12:17 ص الإثنين 20 مايو 2019
    قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية في غارات للتحالف العربي على الضالع

    غارات التحالف العربي

    صنعاء (أ ش أ)

    قتل وأصيب العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في محافظة الضالع .

    وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية مساء الأحد، إن أكثر من 60 حوثيا لقوا مصرعهم منذ مساء امس خلال معارك قوات الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية.

    وأوضح أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات في معسكر العللة والحمزة واطقم في الفاخر وسليم وتجمع اخر في الريبي شمالي غربي مديرية قعطبة.

    في حين عمدت ميليشيات الحوثي إلى القصف العشوائي على الأحياء والقرى السكنية وعمليات القنص للمدنيين في قعطبة..فيما أقدمت على اختطاف شابين واقتادتهما إلى سجون في محافظة اب.

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    غارات للتحالف العربي الميليشيات الحوثية صنعاء الجيش اليمني

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