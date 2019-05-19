المبعوث الألماني إلى أفغانستان يلتقي طالبان في الدوحة

كابول - (د ب أ):

أعلنت طالبان اليوم الأحد أن المبعوث الخاص الألماني لأفغانستان ماركوس بوتسل التقى نائب زعيم طالبان وأحد مؤسسي الحركة الملا عبد الغني برادر في الدوحة.

وقال المتحدث باسم طالبان في قطر محمد سهيل شاهين في بيان إن بوتسل وبرادر ناقشا "أوجه مختلفة" لإيجاد حل سلمي للصراع في أفغانستان، وأيضا "الجهود الألمانية في هذا الصدد".

ووفقا لشاهين، عقد اللقاء أمس السبت. وقال شاهين إن بوتسل أكد لطالبان "الدور الإيجابي لبلاده فيما يتعلق بالسلام".

وأضاف البيان أن بوتسل أيضا "أكد الحاجة للحفاظ على الاتصال المنتظم" مع مكتب طالبان في الدوحة.

وكان هذا هو اللقاء الثاني بين بوتسل وطالبان في قطر.

وعقد الاجتماع الأول بين بوتسل وبرادر في أول مايو الجاري. وناقش الجانبان سبل التوصل لحل سلمي للصراع في أفغانستان، والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان، وسبل منع وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين.

ويشار إلى أن بوتسل عمل في السابق سفيرا لبرلين في أفغانستان في الفترة من عام 2014 إلى 2016 . وجاء لقاء الأول من مايو عندما بدأت الولايات المتحدة وطالبان جولة أخرى من المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة بهدف التوصل لحل سياسي للصراع الأفغاني وإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وترفض طالبان حتى الآن إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية التي يعتبرها المسلحون "دمية".