الإمارات ترحب بدعوة السعودية لعقد قمتين طارئتين بمكة المكرمة

القاهرة - مصراوي:

رحبت الإمارات السبت، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئين بمكة المكرمة يوم ٣٠ مايو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن المبادرة ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

وأشادت الوزارة، بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف.

وأضافت أن الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة وإن وحدة الصف ضرورية.

ولفت إلى أن الدعوة الكريمة التي بادر بها خادم الحرمين الشريفين تمثل فرصة مهمة لدول المنطقة لتحقيق ما تصبو إليه من تعزيز فرص الاستقرار والسلام والتصدي للتحديات والأخطار المحيطة عبر موقف خليجي وعربي جماعي يحرص على أمننا المشترك وسيادتنا وإنجازاتنا.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الجاري.

وجاءت الدعوة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية؛ لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى امدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأعلن المصدر أن الدعوة تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.