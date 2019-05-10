​جرينبلات: المستوطنات الإسرائيلية ليست العائق أمام اتفاق سلام مع الفلسطينيين

نيويورك - (د ب أ):

قال جيسون جرينبلات، كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ، الخميس، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست هي ما يمنع الطرفين من الوصول إلى اتفاق سلام.

وأدلى جرينبلات ، الذي لعب دورا رئيسيا في إعداد خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، بهذه التصريحات في اجتماع غير رسمي للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وقال: "دعونا نتوقف عن التظاهر بأن المستوطنات هي ما يمنع الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) من التوصل لحل سلمي قائم على التفاوض. هذه المهزلة والتركيز بهوس على جانب واحد من هذا الصراع المعقد لا يساعد أحدا".

تأتي تلك التعليقات بينما ينتظر العالم نشر خطة واشنطن بشأن السلام. وقال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد أبرز مستشاريه، إنه سيتم الكشف عن الخطة بعد رمضان، أي بحلول يونيو.

وقال جرينبلات إن الخطة ستكون "واقعية وقابلة للتنفيذ، لكنها ستتطلب تنازلات من كلا الطرفين"، وأن فريقه حاول النظر في القضايا من خلال "منظور جديد".