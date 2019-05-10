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​برلماني فنزويلي يطلب اللجوء لدى السفارة الإيطالية في كاراكاس

02:34 ص الجمعة 10 مايو 2019
​برلماني فنزويلي يطلب اللجوء لدى السفارة الإيطالية في كاراكاس

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):

أعلن البرلماني الفنزويلي المعارض أميريكو دي جراتسيا أنه طلب اللجوء لدى السفارة الإيطالية في كاراكاس.

ونشر دي جراتسيا الخميس تغريدة عبر تويتر قال فيها: "أنا ممتن لاستقبال إيطاليا لي"، مشيرا إلى أن إقدامه على هذه الخطوة جاء بدافع الخوف من أن يتم استخدامه كـ "رهينة" من جانب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، التي وصفها بأنها "ديكتاتورية".

وكان دي جراتسيا من بين البرلمانيين الذين اتهمتهم حكومة مادورو بالتورط في محاولة انقلاب مزعومة بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو في 30 أبريل.

ويشار إلى أن دي جراتسيا هو ثاني نائب برلماني يلجأ لدى السفارة الإيطالية، بينما اتجه السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز إلى السفارة الإسبانية.

أميريكو دي جراتسيا كاراكاس السفارة الإيطالية طلب لجوء فنزويلا

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