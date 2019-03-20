رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق "برلسكوني" يخضع لجراحة

روما - (د ب أ):

ذكرت مصادر من حزب فورزا إيطاليا ، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في المستشفى حيث خضع لعملية جراحية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" وصحيفة "إيل جورنال" المملوكة لعائلة برلسكوني ، أن العملية تتعلق بعلاج "فتق إربي" وأنها كانت "ناجحة تماما"، وأضافتا أن رئيس الوزراء الأسبق بحاجة إلى يومين لاستعادة عافيته.

وتردد أن برلسكوني ألغى حملة لفعاليات انتخابية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة في إقليم بازيليكاتا بسبب الجراحة.

وقال ماتيو سالفيني ، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الذي كان من المقرر أن يشارك في الحملة الانتخابية بازيليكاتا مع برلسكوني، في بيان: "تحدثت مع برلسكوني وتمنيت له الشفاء".

وتراجعت صحة برلسكوني البالغ 82 عاما، بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وفي عام 2016 ، خضع لجراحة قلب مفتوح لاستبدال صمام كان يهدد حياته.