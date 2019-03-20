استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

رام الله - (أ ش أ):

استشهد شابان فلسطينيان، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابين استشهادا بعد أن أطلق الاحتلال النار على مركبتهما أثناء مرورهما في شارع عمان شرق نابلس.

وأوضح تلفزيون فلسطين، أن الشهيدين هما، رائد هاشم حمدان "19 عاما" وزيد محمد نوري "18 عاما".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفاد بأن الاحتلال منع 3 طواقم اسعاف من الوصول للسيارة التي أُطلق عليها النار من قبل قواته شرق نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على طواقم الإسعاف شرق نابلس خلال محاولتها الاقتراب من السيارة.

وفي وقت سابق، زعم موقع "حدشوت 24" العبري أن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار بالقرب من قبر يوسف في نابلس، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وبهذا ارتفع عدد الشهداء، خلال الساعات الماضية، إلى 3 أشخاص، إذ استشهد الشاب عمر أبو ليلى الذي تنسب إليه قوات الاحتلال تنفيذ عملية إطلاق النار والطعن التي جرت الأحد الماضي، قرب مستوطنة "أرئيل" في مدينة سلفيت شمال الضفة، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.