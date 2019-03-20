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    الأمن التونسي يقضي على 3 عناصر إرهابية في القصرين

    01:54 ص الأربعاء 20 مارس 2019
    الأمن التونسي يقضي على 3 عناصر إرهابية في القصرين

    أرشيفية

    تونس - (د ب أ):

    أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي مساء أمس الثلاثاء مقتل ثلاثة عناصر إرهابية بجبل السلوم التابع لولاية القصرين غرب البلاد.

    وقال المتحدث حسام الجبابلي إن القتلى الثلاثة هم عناصر تتبع تنظيم "جند الخلافة" وهم من أخطر العناصر الإرهابية.

    وأضاف الجبابلي أن "وحدات الحرس الوطني والوحدة المختصة في مكافحة الارهاب نفذوا عملية استباقية بدأنا العمل عليها منذ شهرين وهي لا تزال مستمرة".

    ويتحصن مسلحون في الجبال المحيطة بالقصرين وفي المرتفعات القريبة من الحدود الجزائرية بولاياتي الكاف وجندوبة، وفي سيدي بوزيد.

    ودأب مسلحون في تلك المناطق على تنفيذ عمليات سطو على المناطق السكنية وخطف رعاة ومدنيين وذبحهم لاتهامهم بالتخابر ضدهم.

    وكان تنظيم داعش نشر السبت الماضي فيديو أعلن فيه مسؤوليته عن ذبح مواطن وقطع رأسه في جبل المغيلة وقبله أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن ذبح شقيقين راعيي غنم في سيدي بوزيد.

    الحرس الوطني التونسي عناصر إرهابية القصرين تنظيم جند الخلافة

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