حول العالم في 24 ساعة: برلمان نيوزيلندا يفتتح جلساته بتلاوة القرآن
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها افتتاح البرلمان النيوزيلندي، جلساته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك تكريماً لضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا. ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجيش الفنزويلي إلى إنهاء دعمه للرئيس نيكولاس مادورو الذي تسبب في أزمة داخلية ببلاده.
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