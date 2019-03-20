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    حول العالم في 24 ساعة: برلمان نيوزيلندا يفتتح جلساته بتلاوة القرآن

    01:30 ص الأربعاء 20 مارس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: برلمان نيوزيلندا يفتتح جلساته بتلاوة القرآن

    برلمان نيوزيلندا

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها افتتاح البرلمان النيوزيلندي، جلساته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك تكريماً لضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا. ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجيش الفنزويلي إلى إنهاء دعمه للرئيس نيكولاس مادورو الذي تسبب في أزمة داخلية ببلاده.

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