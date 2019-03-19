  • عاجل:الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في أوسيم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    "هبطت دون فتح العجلات".. اشتعال النيران في طائرة إيرانية بالعاصمة طهران

    11:59 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    "هبطت دون فتح العجلات".. اشتعال النيران في طائرة إيرانية بالعاصمة طهران

    طائرة إيرانية

    طهران (د ب أ)

    ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن النيران اشتعلت في طائرة إيرانية لفترة وجيزة، بعد هبوطها في مطار مهراباد بالعاصمة الإيرانية طهران مساء الثلاثاء.

    وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني رضا جعفر زادة لوكالة أنباء فارس، إن الطائرة وهي من طراز فوكر 100، كانت في رحلة من قشم /جنوب ایران/ إلى طهران، قد تعرضت لمشكلة في فتح عجلاتها، لكن قائد الطائرة تمكن بمهارته من الهبوط بسلام في مدرج مطار مهرآباد الدولي.

    وأضاف: أن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 24 مسافرا من بينهم اثنان من الرضع حديثي الولادة بصحة جيدة، ولحسن الحظ لم تحدث أية إصابة.

    طائرة إيرانية طهران مطار مهراباد منظمة الطيران المدني

    الخبر التالى:

    الحكومة الكندية تقدم ميزانيتها لما قبل الانتخابات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان