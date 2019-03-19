"هبطت دون فتح العجلات".. اشتعال النيران في طائرة إيرانية بالعاصمة طهران

طهران (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن النيران اشتعلت في طائرة إيرانية لفترة وجيزة، بعد هبوطها في مطار مهراباد بالعاصمة الإيرانية طهران مساء الثلاثاء.

وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني رضا جعفر زادة لوكالة أنباء فارس، إن الطائرة وهي من طراز فوكر 100، كانت في رحلة من قشم /جنوب ایران/ إلى طهران، قد تعرضت لمشكلة في فتح عجلاتها، لكن قائد الطائرة تمكن بمهارته من الهبوط بسلام في مدرج مطار مهرآباد الدولي.

وأضاف: أن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 24 مسافرا من بينهم اثنان من الرضع حديثي الولادة بصحة جيدة، ولحسن الحظ لم تحدث أية إصابة.