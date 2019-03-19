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    الشاباك الإسرائيلي يعلن رسميًا استشهاد الفلسطيني منفذ عملية سلفيت

    11:32 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    الشاباك الإسرائيلي يعلن رسميًا استشهاد الفلسطيني منفذ عملية سلفيت

    عمر أبو ليلة

    القاهرة – مصراوي:
    أعلن جهاز الأمن العام التابع للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، استشهاد منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلة، في تبادل لإطلاق النار بين قوات من حرس الحدود، وبعض الشباب الفلسطيني، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.
    وكان الشاب الفلسطيني، عمر أبو ليلة، نفذ منذ أيام، هجومين متتابعين، بالطعن وإطلاق النار، أحدهما بمفترق أرئيل والآخر بمفترق "جيتاي أفيشار".

    عمر أبو ليلة الشاباك الاسرائيلي عملية سلفيت

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