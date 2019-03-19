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    الولايات المتحدة تعتزم مراجعة عملية التصديق على الطائرة بوينج 737 ماكس

    11:26 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    الولايات المتحدة تعتزم مراجعة عملية التصديق على الطائرة بوينج 737 ماكس

    بوينج 737 ماكس

    واشنطن (د ب أ)

    أمرت وزارة النقل الأمريكية، بمراجعة وثائق وسجلات التسلسل الزمنى للعملية الإجرائية التي أدت إلى التصديق على سلامة الطائرة "بوينج 737 ماكس 8"، وذلك كنتيجة لحادثي التحطم لطائرتين من هذا الطراز خلال الشهور الماضية في إثيوبيا وإندونيسيا.

    وأمرت إيلين تشاو، وزيرة النقل الأمريكية في مذكرة موجزة اليوم الثلاثاء، كالفن سكوفيل، المفتش العام بالوزارة "بالمضي قدما في إجراء عملية مراجعة وثائق وسجلات التسلسل الزمنى لتاريخ حقيقي، وموضوعي وتفصيلي للأنشطة التي أدت إلى التصديق على (سلامة) الطائرة "بوينج 737 ماكس 8".

    وصدر التصديق من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في مارس 2017 .

    وقالت كندا أيضا إنها ستراجع عملية التصديق على الطائرة لديها، والتي جاءت جزئيا بناء على موافقة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على الطائرة.

    وأظهرت بيانات الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية التي تحطمت هذا الشهر أوجه تشابه مع طائرة لاين اير التي تحطمت في أكتوبر الماضي.

    وقامت سلطات الطيران في مختلف دول العالم بتعليق تحليق الطائرات "بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9" بعد حادث الطائرة الإثيوبية. وهما أحدث نموذجين من طائرات بوينج ذات الجسم الضيق.

    بوينج 737 ماكس وزارة النقل الأمريكية إثيوبيا إندونيسيا إيلين تشاو

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