وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الكويت

الكويت (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى الكويت، في مستهل زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الكويتيين وتشهد عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن من المرتقب أن يترأس بومبيو خلال زيارته إلى الكويت وفد بلاده إلى الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي والذي سيشمل مجالات عدة.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، قال أمس الأول، إن زيارة بومبيو إلى البلاد "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".

ورحب الجارالله في تصريح لـ (كونا) بزيارة بومبيو، التي تأتي في إطار جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين معربا عن تطلعه لأن تسهم في تعزيز هذا الحوار وتطوير مجالاته.

وفي هذا الصدد، قالت مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الأمريكيتين ريم الخالد في تصريح لـ(كونا) الحوار الاستراتيجي يسهم في وضع أسس تعاون بين البلدين على مدى الأعوام ال25 المقبلة نحو تنفيذ الرؤية المشتركة في التعاون الثنائي بمختلف مجالات الشراكة الاستراتيجية للطرفين لا سيما أن الولايات المتحدة تمثل الوجهة الجاذبة لمعظم الاستثمارات الكويتية التي تتوزع على مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.