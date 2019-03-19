وزير فرنسي يتوعد متظاهري السترات الصفراء بالاعتقال

باريس (د ب أ)

قال لوران نونيز رئيس جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية الفرنسية، أمام الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية ستكون جاهزة للقيام باعتقالات جماعية إذا تحدى متظاهرون من (السترات الصفراء) الحظر المفروض على الاحتجاجات.

وأضاف نونيز: "في المستقبل، وبدءًا من السبت المقبل، سنعمل على تنفيذ مبدأ أن هذه تجمعات لمثيري الشغب الذين يعتزمون فقط إثارة المتاعب، وسنقوم بتفريقها فورًا، وإذا لزم الأمر، فسوف نعتقلهم بشكل جماعي".

وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب، إنه قد يتم حظر الاحتجاجات في المناطق التي تضررت بشدة من آثارها بعد الفوضى التي اندلعت في الشانزليزيه يوم السبت الماضي، حيث تم إشعال النار في فرع أحد البنوك وتم نهب متاجر.

وفي الوقت الذي من المقرر أن يقيل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، رئيس شرطة باريس ميشيل ديلبوش، قال نونز إن كبار ضباط الشرطة طلبوا من الضباط التصرف بضبط نفس ودون إبلاغ الحكومة.

وقال فيليب لراديو مونت كارلو آر إم سي: "سيتم إنشاء فريق جديد وسيقوم بتنفيذ التعليمات التي نصدرها".

وانتقد الوزراء الشرطة لعدم تدخلها بسرعة كافية للقبض على مثيري الشغب يوم السبت الماضي، ولترددهم في استخدام الرصاص المطاطي، وسط حالة من الجدل بشأن أكثر من 20 محتجًا سيفقدون أبصارهم بسبب الأسلحة.

وانتقدت رئيسة مجلس حقوق مجلس أوروبا ، دانيا مياتوفيتش ، والمعارضة اليسارية في فرنسا استخدام الرصاص المطاطي.