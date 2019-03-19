قوات سوريا الديمقراطية تعلن إحراز تقدم في الباغوز

دمشق (د ب أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن إحراز تقدم خلال الساعات الماضية في بلدة الباغوز في ريف دير الزور شرقي سوريا، مع استمرار المواجهات المتقطعة مع مسلحي داعش وقصف من طائرات التحالف.

وقال المركز الإعلامي لقوات قسد في إحصائية لسير المعارك في مرحلة ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه: "شنّ مقاتلونا هجوماً على مواقع وتحصينات التنظيم داعش داخل بلدة الباغوز، فاندلعت اشتباكات، أسفرت عن مقتل 24 من داعش والاستيلاء على نقاط جديدة".

وأوضحت قسد أن "اشتباكات متقطّعة ما تزال مستمرّة في مختلف محاور الجبهة مع قصف لطائرات التحالف".

كانت قوات قسد قد بسطت في وقت سابق اليوم الثلاثاء على منطقة المخيم أبرز معاقل داعش والذي انحسرت سيطرته على شريط يمتد جنوب شرق بلدة الباغوز قرب نهر الفرات ، وكانت قسد أعلنت اليوم أن 157 عنصراً من مقاتلي داعش من جنسيات أجنبية تم القبض عليهم في الباغوز.