الرئيس المكسيكي لوبيز اوبرادور: لن أترشح لفترة رئاسية جديدة

مكسيكو سيتي (د ب أ)

وقع الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور، اليوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة قال فيها إنه لن يسعى للترشح لولاية رئاسية جديدة، وذلك بعدما اتهمته المعارضة بالسعي لهذا.

ويمنع الدستور المكسيكي الرئيس من إعادة الترشح، إلا أن لوبيز اوبرادور يقترح تعديلا دستوريا للسماح له بالخضوع إلى استفتاء في منتصف ولايته في 2021.

وسيحدد التصويت ماذ إذا كان سيتنحى أو يستمر في منصبه حتى نهاية ولايته في 2024.

وأعربت المعارضة عن قلقها من أن يؤدي التعديل الدستوري إلى فتح الباب أمام إعادة انتخاب الرؤساء.

وقال لوبيز اوبرادور إنه ليس لديه خطط لتولي رئاسة البلاد لفترة رئاسية ثانية، وذلك في رسالته التى وقعها أمام وسائل الإعلام في مؤتمره الصحفي اليومي.

وذكر الرئيس في الرسالة التى تلاها بصوت مرتفع إن "خصومي السياسيين، المحافظين.. يعتقدون أنني مثلهم، لأن عقيدتهم الحقيقية هي النفاق".

وأشارت الرسالة إلى أنه ( أى الرئيس ) يرغب في "تأكيد مبادئي وقناعاتي الديمقراطية " وأنه "لن أحاول تحت أي ظرف" البقاء في السلطة.

وأضافت الرسالة أن لويس اوبرادور سيتقاعد في عام 2024 ويستقر في مزرعته.

وقد شبه المعارضون لوبيز اوبرادور بالرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز وغيره من الزعماء اليساريين بأمريكا اللاتينية الذين تمسكوا بالسلطة لفترة طويلة.