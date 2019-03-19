  • عاجل:الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في أوسيم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    بيان من الخارجية حول وفاة 3 مصريين في الكويت

    10:32 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    بيان من الخارجية حول وفاة 3 مصريين في الكويت

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة – مصراوي:
    أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في وفاة 3 مصريين في حادث انهيار سقف بأحد المساجد في الكويت، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية بالكويت تعمل على إنهاء إجراءات شحن الجثامين.
    وفي بيان رسمي، أشارت الخارجية إلى أن المسجد بمنطقة الصليبخات في الكويت وهو تحت الإنشاء، وانهار سقفه فجر اليوم.
    وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة مواطنين هم محمد محمد محمد السقا، وأحمد يوسف أحمد الباجه، وعبد الستار جاب الله رشيدي محمد، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين أخرين بإصابات متفرقة.
    ومن جهتها، قامت القنصلية المصرية في الكويت بإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بشحن جثامين المواطنين المتوفين، وكذا التواصُل مع ذوي المتوفين والجهات الكويتية المعنية للتأكد من شحن الجثامين إلى أرض الوطن. كما تتابع وزارة الخارجية بشكل متواصل عبر القنصلية الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين جراء الحادث الأليم.

    الخارجية المصرية وفاة مصريين الكويت انهيار سقف مسجد

    الخبر التالى:

    الرئيس المكسيكي لوبيز اوبرادور: لن أترشح لفترة رئاسية جديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان