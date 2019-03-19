بيان من الخارجية حول وفاة 3 مصريين في الكويت

القاهرة – مصراوي:

أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في وفاة 3 مصريين في حادث انهيار سقف بأحد المساجد في الكويت، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية بالكويت تعمل على إنهاء إجراءات شحن الجثامين.

وفي بيان رسمي، أشارت الخارجية إلى أن المسجد بمنطقة الصليبخات في الكويت وهو تحت الإنشاء، وانهار سقفه فجر اليوم.

وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة مواطنين هم محمد محمد محمد السقا، وأحمد يوسف أحمد الباجه، وعبد الستار جاب الله رشيدي محمد، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين أخرين بإصابات متفرقة.

ومن جهتها، قامت القنصلية المصرية في الكويت بإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بشحن جثامين المواطنين المتوفين، وكذا التواصُل مع ذوي المتوفين والجهات الكويتية المعنية للتأكد من شحن الجثامين إلى أرض الوطن. كما تتابع وزارة الخارجية بشكل متواصل عبر القنصلية الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين جراء الحادث الأليم.