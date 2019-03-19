بنجلاديش تحذر مواطنيها من خطورة السفر إلى أستراليا ونيوزيلندا

دكا (د ب أ)

أصدرت بنجلاديش تحذيرات سفر إلى مواطنيها الذين يعيشون ويسافرون إلى أستراليا ونيوزيلندا، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، إن السلطات نصحت المواطنين باليقظة في كل الأوقات، وخاصة في الأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان بشأن السفر إلى نيوزيلندا: "ننصح بالتحلي بالحذر حول الأهداف المحتملة للهجمات" مثل المساجد والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية ومراكز المؤتمرات ومراكز النقل العام.

وأسفر هجوم الجمعة الماضية عن مقتل 50 شخصا فضلا عن إصابة العشرات.

ووجهت محكمة نيوزيلاندية تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) في اليوم التالي للهجوم.

وقال مسؤولون في بنجلاديش إن من بين الضحايا خمسة أشخاص من أصل بنجلاديشي.