كبير المفاوضين الأوروبيين: تأجيل خروج بريطانيا يمدد حالة عدم اليقين

بروكسل (د ب أ)

أعرب ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، عن اعتقاده بأن على دول التكتل أن تدرس بدقة الأسباب والفوائد الخاصة بتمديد محتمل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه اليوم الثلاثاء، إن أي تأجيل سيمدد حالة عدم اليقين لافتا إلى أن العامل الحاسم يتمثل في تقديم خطة محددة من قبل لندن.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم الموافقة بالإجماع من الدول المتبقية في التكتل (27 دولة) على تمديد موعد الخروج البريطاني، فإن من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منتظم في غضون عشرة أيام، وثمة تخوفات من أن يؤدي هذا السيناريو إلى اضطرابات اقتصادية وحالة من عدم اليقين.

وأكد بارنييه على أن اتفاق الخروج الذي رفضه البرلمان البريطاني مرتين، هو الاتفاق الممكن الوحيد للجانبين لضمان خروج منظم لبريطانيا.

ودون أن يذكر تفاصيل، قال بارنييه إن التوضيح السياسي للعلاقات المستقبلية بين الجانبين يمكن، في المقابل، أن يتم صياغته بصورة أكثر طموحا في الأيام المقبلة بناء على رغبة الحكومة البريطانية.

كان البرلمان البريطاني صوت في الأسبوع الماضي بالموافقة على تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل خروج بريطانيا المقرر له في التاسع والعشرين من آذار/مارس الجاري، ومن الممكن أن يبت الاتحاد الأوروبي في المطلب البريطاني خلال القمة الأوروبية بعد غد الخميس.

وقد أجرت الدول المتبقية في التكتل مشاورات اليوم لكنها لم تحدد، وفقا لبيانات الرئاسة الرومانية، ما إذا كان من الممكن تأجيل خروج بريطانيا ولأي مدة، وقال جورج سيامبا، وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الرومانية، إن هذه المسألة متروكة لزعماء دول التكتل.