أكثر الكلمات إنتشاراً

ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

الأسد: التنسيق المشترك مع روسيا من عوامل صمودنا في وجه الارهاب

08:07 م الثلاثاء 19 مارس 2019
الأسد: التنسيق المشترك مع روسيا من عوامل صمودنا في وجه الارهاب

الرئيس السوري بشار الاسد

دمشق (أ ش أ)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق في كافة المجالات خاصة العسكرية والسياسية كان من العوامل الحاسمة في صمود سوريا بوجه الإرهاب والإنجازات التي تحققت ضد تنظيمي "داعش" وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية/سانا/ أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد اليوم/الثلاثاء/ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والوفد المرافق له الذي يزور سوريا حاليا، حيث بحثا آخر تطورات الحرب على الإرهاب في سوريا، والأوضاع في منطقتي إدلب وشرق الفرات، والتى أظهرت توافقا في الآراء حول ضروة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لاعادة الأمن في المنطقتين.
وقال الأسد خلال اللقاء إن بعض الدول والقوى تحارب الإرهاب في تصريحات مسئوليها فقط بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع وتستمر في تقديم الحماية له في بعض المناطق وهي بهذه السياسات تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وساهمت في انتشار الإرهاب وتمدده إلى مناطق أخرى.
من جانبه أكد شويجو أن بلاده مستمرة في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري وستواصل تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري لاستكمال تحرير كافة المناطق والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها.

هذا المحتوى من

بشار الأسد سوريا تنظيم داعش روسيا الحرب السورية

الخبر التالى:

مسلمات في نيوزيلندا خائفات من مغادرة المنزل بعد هجوم الجمعة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان