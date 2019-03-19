الأسد: التنسيق المشترك مع روسيا من عوامل صمودنا في وجه الارهاب

دمشق (أ ش أ)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق في كافة المجالات خاصة العسكرية والسياسية كان من العوامل الحاسمة في صمود سوريا بوجه الإرهاب والإنجازات التي تحققت ضد تنظيمي "داعش" وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية/سانا/ أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد اليوم/الثلاثاء/ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والوفد المرافق له الذي يزور سوريا حاليا، حيث بحثا آخر تطورات الحرب على الإرهاب في سوريا، والأوضاع في منطقتي إدلب وشرق الفرات، والتى أظهرت توافقا في الآراء حول ضروة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لاعادة الأمن في المنطقتين.

وقال الأسد خلال اللقاء إن بعض الدول والقوى تحارب الإرهاب في تصريحات مسئوليها فقط بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع وتستمر في تقديم الحماية له في بعض المناطق وهي بهذه السياسات تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وساهمت في انتشار الإرهاب وتمدده إلى مناطق أخرى.

من جانبه أكد شويجو أن بلاده مستمرة في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري وستواصل تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري لاستكمال تحرير كافة المناطق والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها.