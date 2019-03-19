هبوط طائرة بريطانية اضطراريا في مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية



أوتاوا (أ ش أ)

كشفت السلطات الكندية اليوم الثلاثاء، عن هبوط طائرة تتبع الخطوط الجوية البريطانية اضطراريا في مطار "سانت جونز" في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 777"، متجهة في رحلة من نيويورك نحو لندن عندما اشتبه القبطان بوجود حريق في مستودع الحقائب.

وذكرت شبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية أن الطائرة حطت في مطار سانت جونز في الثانية والنصف فجرا بالتوقيت المحلي، و انتشرت عناصر الإطفاء في المطار، وتأكدت بعد التدقيق، من عدم وجود حريق على متن الطائرة.

وأعرب نائب رئيس جهاز الإطفاء ريك ماكاي عن ارتياحه لعدم حصول حريق، مشيرا إلى أنه تم نشر 12 سيارة إطفاء في المطار تحسبا لكل الاحتمالات.