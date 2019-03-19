الخارجية في ذكرى تحرير طابا: نتذكر باعتزاز جهود أبناء مصر الأوفياء

القاهرة (أ ش أ)

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الاعتزاز والتقدير البالغ لجهود أبناء مصر الأوفياء أعضاء اللجنة القومية العليا لطابا، من أجل استعادة جزء عزيز من أرض الوطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تغريدة اليوم على صفحته عبر تويتر: "في يوم ١٩ مارس ١٩٨٩.. ‫ذكرى تحرير طابا‬.. نتذكر بكل اعتزاز وتقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء أعضاء اللجنة القومية العليا لطابا من أجل استعادة جزء عزيز من أرض الوطن".

وأضاف أن ذلك النصر جاء ليتوج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل في سبيل عودة سيناء الحبيبة.