الجمعة المقبل.. اجتماع طارئ لـ "التعاون الإسلامي" لبحث هجوم نيوزيلندا

الرياض (د ب أ)

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، أن مدينة إسطنبول التركية سوف تستضيف يوم الجمعة المقبل اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية المنظمة ، لبحث الاعتداء الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا والذي استشهد خلاله 50 مسلما وأصيب حوالي 50 آخرون.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم "إن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستعقد يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في مدينة إسطنبول التركية، لبحث موضوع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، في نيوزيلندا في منتصف الشهر الجاري، وأودى بحياة خمسين شخصاً كانوا يؤدون صلاة الجمعة".

وقال البيان ان "الاجتماع يأتي بناء على طلب تركيا التي ترأس القمة الإسلامية واللجنة التنفيذية، وتتكون اللجنة من ترويكا القمة الإسلامية - تركيا ومصر وجامبيا - وترويكا مؤتمر وزراء الخارجية - الإمارات وبنجلاديش والنيجر - ودولة مقر المنظمة المملكة العربية السعودية والأمين العام للمنظمة".

وأضاف البيان "سيستعرض الأمين العام في الاجتماع، الجهود التي تقوم بها المنظمة من أجل التوعية بخطر ظاهرة الإسلاموفوبيا ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية ودعم المجتمعات المسلمة في العالم".

وقُتل 50 شخصًا وأصيب حوالي 50 آخرون ، في هجوم نفذه أسترالي على مسجدين بنيوزيلندا، وأعلنت الشرطة توجيه تهمة القتل إلى منفذ الهجوم الإرهابي.