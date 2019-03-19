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موسكو: لن نعترف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا.. ونرفض التدخلات الأمريكية

06:38 م الثلاثاء 19 مارس 2019
موسكو: لن نعترف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا.. ونرفض التدخلات الأمريكية

وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

القاهرة – مصراوي:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرخي ريابكوف، أن بلاده لن تعترف بزعيم المعارضة خوان جويدو، رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، لافتًا إلى أن موسكو ترفض التدخلات الأمريكية في كاراكاس، بذريعة نقل المساعدات الإنسانية إليها.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، قال ريابكوف، إن روسيا تدعو إلى الحوار بين الأطراف الفنزويلية، لافتًا إلى أن المشاكل الإنسانية في كاراكاس والمساعدات يجب أن تقدم برعاية الأمم المتحدة.
ونوه نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو أبلغت واشنطن بضرورة حماية المصالح الروسية في فنزويلا مهما كان السيناريو.
وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بخوان جوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد، وطالبت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الشعب هناك بالتظاهر رفضًا للرئيس نيكولاس مادورو.

الخارجية الروسية سيرخي ريابكوف خوان جوايدو

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