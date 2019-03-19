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واشنطن تدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران

06:12 م الثلاثاء 19 مارس 2019
واشنطن تدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران

مجلس الأمن

واشنطن (أ ش أ)

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقييد نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مسئول أمريكي - لم تذكر اسمه - قوله، إن واشنطن ستتصدى بقوة وحزم لنشر طهران صواريخ باليستية في المنطقة، متهما طهران بنقل الأسلحة بطرق غير شرعية.
وكانت واشنطن أعلنت، في وقت سابق، أن الهدف الأساسي من العقوبات المفروضة على إيران هو إجبار النظام في طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، وكذلك تغيير سلوكها في المنطقة.

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تكنولوجيا الصواريخ إيران مجلس الأمن واشنطن

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