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    قطر تنفذ تمرين "الحارس المنيع" بمشاركة قوات أردنية وأمريكية

    03:27 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    قطر تنفذ تمرين "الحارس المنيع" بمشاركة قوات أردنية وأمريكية

    وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية

    الدوحة - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء تنفيذ القوات الخاصة المشتركة القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، والقوات الخاصة الأردنية بالاشتراك مع القوات الأمريكية تمرين "الحارس المنيع 2019"ن أجل تعزيز العلاقة الدائمة وتحسين قابلية التشغيل البيني

    وقالت مديرية التوجيه المعنوي ، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن التمرين تم الإعداد له من تاريخ 10 مارس الجاري وسيستمر حتى 28 من نفس الشهر.

    وأضافت: "يعد هذا التمرين حدثا مجدولا بانتظام بين القيادة المركزية الأمريكية والدول الشريكة، ويتكون من سيناريوهات محاكية لتسهيل الاستجابة الثنائية لأي تهديد أمني عابر للحدود وهو أيضاً يُعدّ استعداداً لاستقبال كأس العالم 2022".

    وتابعت "غالبية هذه التدريبات ستجري في المناطق الداخلية في جميع أنحاء الدولة بمشاركة وحدة مصغّرة من المقر الرئيسي لقاعدة (MACDILL) الجوية في تامبا بولاية فلوريدا (الأمريكية)".

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