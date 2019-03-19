محكمة ألمانية ترفض دعوى صومالي ضد الدولة الألمانية

مونستر - (د ب أ):

رفضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية دعوى تقدم بها صومالي ضد الدولة الألمانية بسبب غارة نفذتها الولايات المتحدة بطائرة مسيرة في موطنه عام 2012.

وذكر الصومالي في دعواه أن الهجوم ما كان من الممكن أن يحدث إلا بمشاركة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة رامشتاين الألمانية وباستخدام وحدة "ريلايس" للأقمار الاصطناعية هناك.

وذكرت المحكمة في قرارها اليوم الثلاثاء أن دعوى الاستئناف التي تقدم بها الصومالي غير مقبولة وغير مبررة، موضحة أنه لا يمكن إثبات انتهاك الدولة الألمانية لالتزاماتها.

وأضافت المحكمة أنها لم تقتنع أيضا بأن والد المدعي قُتل فعلا جراء غارة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2012.

كما أبدت المحكمة عدم قناعتها بأن وحدة "ريلايس" للأقمار الاصطناعية كانت مكتملة الإنشاء في ذلك التوقيت. وقال رئيس المحكمة فولف زارنيجهاوزن إنه تم الانتهاء من إنشاء الوحدة في نهاية عام 2013، بحسب تقارير إعلامية.

وأضاف رئيس المحكمة أنه من المرجح أن السلطات الألمانية لم تكن على علم عام 2012 بـ"إشراك منشآت أمريكية في ألمانيا بمهمات طائرات مسيرة مسلحة في الصومال".