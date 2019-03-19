بلجيكا: إخلاء مبنى المفوضية الأوروبية بعد إنذار بوجود قنبلة

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، أنها تتعامل بجدية مع إنذار بوجود قنبلة داخل مبنى قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

ووذكرت وسائل الإعلام، ان الشرطة أخلت مبنى المفوضية الأوروبية، والذي كان يشهد اجتماعا صباح اليوم بين مندوبين أوروبيين وإيرانيين حول اليمن.

وشهدت مدن أوروبية اليوم وأمس حوداص طعن وإطلاق نار، بعد يومين من حادث إرهابي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأودى بحياة أكثر من 50 شخصًا.

وكانت الشرطة النرويجية، قالت إن مهاجمًا طعن مدرسًا وثلاثة عاملين بمدرسة في أوسلو، اليوم، الثلاثاء، وفقا لرويترز.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم الذي استخدم سكينا في عملية الطعن، والذي لم يتضح دافعه بعدُ.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة إصاباتهم طفيفة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

وكانت السلطات الهولندية أعلنت أمس القبض على المشتبه به في إطلاق النار على ترام بمدينة أوتريخت أسفر عن 3 قتلى.

وجرح خمسة أشخاص آخرين في الحادث، وتقول السلطات إن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.

وأعلنت الشرطة القبض على المشتبه به، هو تركي يبلغ من العمر 37 عاما، وذلك بعد عمليات بحث لساعات، واتخاذ خطوات احترازية منها إغلاق المدارس.

وقالت السلطات إنه من المرجح أن يكون الحادث "إرهابيا"، لكنها لم تستبعد وجود دوافع أخرى من بينها "خلاف عائلي".