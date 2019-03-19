بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض العلوم المصري

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الدقهلية - رامي محمود:

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الابتكارات العلمية والاختراعات بجامعة المنصورة، والذي ينظمه مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا "التايكو" ضمن المشاركة في فعاليات يوم العلوم المصري.

رافق رئيس الجامعة الدكتور أشرف محمد سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب والوفد المرافق من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور أشرف سويلم، إن افتتاح المعرض يأتي على هامش مؤتمر تدويل التعليم العالي بجامعة المنصورة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من 18 حتى 20 مارس، والذى افتتحت فعالياته بمشاركة 40 أستاذًا من 7 جامعات أوروبية من دول (رومانيا – بولندا – بلغاريا – ليتوانيا – أستونيا).

وقال إن المعرض شارك فية 76 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وطلاب مشروع جامعة الطفل، وذلك بعدد 42 مشروعا ابتكاريا وبراءات اختراع ومشروعات بحثية في العديد من مجالات الصحة والهندسة والبرمجة والزراعة والبيئة والطاقة.

وناقش الدكتور أشرف عبدالباسط المشاركين في مشروعاتهم، مشيدًا بالأفكار الابتكارية المقدمة، موضحا أن المعرض يأتي في ضوء رؤية الجامعة التي تسعى دومًا لدعم الابتكار في مختلف مجالات البحث العلمي.

وأشاد الدكتور أشرف سويلم بدور مكتب دعم الابتكار في توفير الدعم للباحثين والمبتكرين وأهمية توفير رعاية واحتضان تلك الابتكارات والسعي لتسويقها.

وأوضحت الدكتورة عزة عثمان، مدير مكتب التايكو بجامعة المنصورة، أن سياسة العمل بمكتب التايكو ترتكز على توفير البيئة الداعمة للابتكار والإبداع، وذلك من خلال استراتيجية عمل تضم مكتب المنح والدعم الدولي ومكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.