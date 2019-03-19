الكويت تستبعد المدرسين المصريين من التعاقدات الجديدة

القاهرة - مصراوي:

استبعدت وزارة التربية الكويتة جمهورية مصر العربية من التعاقدات الخارجية، للعام الدراسي 2019-2020.

وأعلنت الوزارة رسميا، أمس الاثنين، عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن للعمل بالهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2019 ــــ 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حددت الوزارة التخصصات المطلوبة من الأردن، والتي تتمثّل (للذكور) في اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء، والجيولوجيا، وللإناث في الرياضيات والفيزياء.

أما من فلسطين، طلبت الوزارة تخصصات: الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء والجيولوجيا (للذكور)، وتخصّصات الرياضيات والفيزياء والتربية البدنية (للإناث).

ومن تونس طلبت الوزارة تخصّص اللغة الفرنسية (للذكور)، والتربية البدنية (للإناث).

وكانت وكالة الأنباء الرسمية المصرية "أ ش أ" قالت، الأسبوع الماضي، إن وزارة التربية الكويتية أصدرت قرارا، بإنهاء خدمات 365 وافدا من العاملين لديها، ممن شملتهم سياسة الإحلال للعام الحالي 2018-2019 من المعلمين أو الإخصائيين الاجتماعيين.

وأشارت المصادر إن عددا كبيرا يكاد يقترب من 95% من القائمة التي أصدرتها الوزارة من المصريين.

وتحتل الجالية المصرية المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول، حيث يبلغ عدد مواطنيها 560 ألفا و547 عاملا وتتصدر المركز الثالث البنجلادشية بواقع 174 ألفا و145 فالباكستانية81 ألفا و587، ثم الفلبينية 76 ألفا و256 عاملا.