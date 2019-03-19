هولندا: لا يوجد علاقة مباشرة بين المشتبه به والضحايا في أوتريخت

أوتريخت - (د ب أ):

عقب يوم على واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، ذكرت الشرطة أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين المشتبه به وضحايا الواقعة.

وكانت هناك تكهنات حول وجود علاقة بين المشتبه به والضحايا.

وأعلنت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء أن هناك دليل على وجود دافع إرهابي وراء الجريمة، موضحة أن الدليل هو خطاب تم العثور عليه في السيارة التي فر بها المشتبه به، مضيفة أنه ليس من المستبعد أيضا وجود دوافع أخرى.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، وهو رجل مولود في تركيا يُدعى جوكمين تي. 37 عاما، مساء أمس الاثنين عقب ساعات من ملاحقته.

وأسفر الاعتداء، الذي وقع في أحد قطارات الضواحي، عن مقتل ثلاثة أفراد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة وأربعة بجروح طفيفة.