الإدارة الكردية في شمال سوريا تنتقد تصريحات لوزير الدفاع السوري بشأن "قسد"

دمشق - (د ب أ):

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء تصريحات لوزير الدفاع بالحكومة السورية هدد فيها بـ"التعامل" مع قوات سورية الديمقراطية (قسد).

ونقلت وكالة "هاوار" الكردية السورية عن مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية تأكيده "الالتزام بخيار الحل السياسي والسلمي"، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه "لن يتهاون في الدفاع المشروع عن الحقوق والمكتسبات التي تم تحقيقها في مناطق شمال وشرق سورية".

وقال مكتب الدفاع، في بيان، :"تصريح وزير دفاع الحكومة السورية بشأن قوات سوريا الديمقراطية (التي يشكل المسلحون الأكراد المكون الأبرز فيها) يعبر عن مدى بُعد هذه المؤسسة عن المصالح الوطنية السورية، وكذلك يعبر عن استمرارية السياسة العنصرية العقيمة التي أدت بسوريا إلى هذا الوضع الكارثي".

واعتبر البيان أن "استخدام لغة التهديد ضد قوات سوريا الديمقراطية التي قامت بتحرير وحماية كل شمال وشرق سوريا من القوى الإرهابية يخدم فقط القوى التي تعمل على تقسيم وحدة سوريا".

وأكد المكتب أن "الإدارة الذاتية حاولت دعم كل جهود وآليات الحوار مع دمشق ولا تزال على موقفها في ضرورة الحل والحوار ضمن الإطار السوري لكافة القضايا العالقة، إلا أن الموقف الذي بدر (الاثنين) يؤكد على إصرار الحكومة السورية في سياسة القمع والعنف والتهرب من الحلول السلمية الديمقراطية".

وكان وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب قال أمس إن جيش بلاده لديه القدرة على إخراج القوات الأمريكية من قاعدة التنف شرق سورية.

وأضاف :"عوامل القوة متوفرة لدى الجيش العربي السوري لإخراج القوات الأمريكية المحتلة من التنف، وأمريكا وغيرها سيخرجون من سوريا، والورقة المتبقية مع القوات الأمريكية هي قسد وسنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض".