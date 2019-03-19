تضارب بشأن عدد من تم إلقاء القبض عليهم بعد حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية

أوتريخت - (د ب أ):

بعد يوم من وقوع حادث إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية، لم يتضح بعد عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم لصلتهم بالحادث.

وقال عمدة المدينة يان فان زانين اليوم الثلاثاء إنه جرى الإفراج عن شخصين تم اعتقالهما لصلتهما بالحادث.

وأضاف لإذاعة هولندا أنه اتضح أنهما ليس لهما علاقة بالحادث.

ومع ذلك فإنه بعد فترة قصيرة، نشرت الشرطة تغريدة قالت فيها إن ثلاثة مشتبه بهم مازالوا قيد الاحتجاز.

وقد لقى ثلاثة أشخاص حتفهم على متن أحد قطارات الضواحي في غرب المدينة خلال إطلاق النار، كما أصيب خمسة آخرين.

ويذكر أن الشخص الذي من المؤكد أنه مازال قيد الاحتجاز هو المشتبه به الرئيسي37 عاما.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، وتعمل الشرطة على تحديد ما إذا كان وراء الحادث دافع إرهابي أم خلاف شخصي.