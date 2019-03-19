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    افتتاح مكتب لمنظمة "الفاو" بكوريا الجنوبية في مايو

    11:42 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
    افتتاح مكتب لمنظمة "الفاو" بكوريا الجنوبية في مايو

    منظمة الفاو

    سول - (د ب أ):

    من المقرر أن تفتح منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، مكتب اتصال لها في كوريا الجنوبية.

    وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، بأنه من بين الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والبالغ عددها 15، فتح البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مكتبيهما في كوريا الجنوبية.

    ومن المتوقع أن تكون منظمة الفاو، الوكالة الأممية الثالثة التي تفتح مكتبها في كوريا الجنوبية.

    ومن جانبها، أوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم، أن وزيرها لي كيه-هو، اجتمع مع مدير عام الفاو، خوسيه جرازيانو داسيلفا، في روما أمس، حيث وقع معه اتفاقية لإنشاء مكتب للمنظمة في كوريا الجنوبية.

    ومن المتوقع أن يركز المكتب على طرح مشاريع مشتركة لمواجهة الفقر والأمن الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات الزراعية مع البلدان النامية، بحسب "يونهاب".

    منظة الفاو منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة كوريا الجنوبية البنك الدولي
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