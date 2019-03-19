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    وصول 3 ملايين و154 ألف لتر وقود إلى الجنوب الليبي

    10:27 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
    وصول 3 ملايين و154 ألف لتر وقود إلى الجنوب الليبي

    قافلة وقود

    القاهرة - (د ب أ):

    أعلنت شركة "البريقة" لتسويق النفط، أن قافلة وقود جديدة اتجهت نحو مدن الجنوب الليبي، محملة بنحو مليون و154 ألف لتر من البنزين ومليوني لتر من الديزل.

    ونقل موقع "بوابة الوسط" الاخباري اليوم الثلاثاء، عن شركة "البريقة لتسويق النفط"، قولها في بيان صدر عنها مساء أمس، إنه مع استمرار عمليات تزويد الجنوب بالوقود بشكل يومي وفق الجدولة التي وضعتها إدارة الشركة، وبمتابعة مستمرة من المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ملامح انفراج مختنقات الوقود بدأت تظهر في الجنوب.

    وأوضحت الشركة أنه "تأكيدًا لمبدأ الشفافية، فإنها ستعرض وبشكل يومي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جداول تبيِّن كميات الوقود المرسلة إلى الجنوب"، مهيبة "بكل المواطنين، وخاصة في مدن الجنوب، الإبلاغ عن أية مخالفات فيما يتعلق بتوزيع الوقود عبر صفحة الشركة، أو بالاتصال مباشرة بالرقم المخصص للبلاغات، المدرج ضمن صفحة الشركة".

    قافلة وقود شركة البريقة النفط وقود

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