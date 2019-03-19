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    مقتل 35 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة في إقليم قندوز

    10:25 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
    مقتل 35 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة في إقليم قندوز

    حركة طالبان

    كابول - (د ب أ):
    ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 35 من عناصر طالبان، قتلوا، بالاضافة إلى تدمير مخبأ كبير للأسلحة، خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية، وغارات جوية في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة تشاهار داره، وقتلت 27 من عناصر طالبان.

    وأضافت المصادر أنه قد تم تدمير مخبأ كبير للأسلحة، و38 عبوة ناسفة ذات صفائح ضغط، و40 رطلا من المتفجرات محلية الصنع.

    وأضافت المصادر أن "هناك 8 آخرين من مسلحي طالبان لقوا حتفهم في العديد من الغارات الجوية للدفاع عن النفس، في منطقة تشاهار داره".

    ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على العمليات حتى الآن.

    ويعد قندوز من الاقاليم المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان، حيث يتواجد مسلحو طالبان في بعض مناطقه، وعادة ما يحاولون شن هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.

    حركة طالبان كابول إقليم قندوز أفغانستان

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