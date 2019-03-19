ترامب يتبرع بربع راتبه السنوي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشيك تبرع فيه بربع راتبه الرئاسي السنوي إلى وزارة الأمن الداخلي.

وكتب ترامب لدى نشره صورة لشيك بمبلغ 100 ألف دولار عبر تويتر: "بينما لا تحب الصحافة أن تكتب عن ذلك، ولا أنا أحتاج إلى ذلك أيضا، فإنني أتبرع براتبي الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار إلى هيئات مختلفة طوال العام، وهذه (المرة) لوزارة الأمن الداخلي".

وكان ترامب قال بعد انتخابه عام 2016 إنه لن يتسلم راتبه الرئاسي، ويقول إنه يفي بهذا الوعد حتى الآن.

ومضى الرئيس الأمريكي قائلًا إنه إذا لم يتبرع براتبه "لواجه عاصفة من وسائل الإعلام الكاذبة".