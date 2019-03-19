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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 92

07:54 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 92

فيضانات

جاكرتا - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا الإندونيسي خلال مطلع الأسبوع إلى 92 شخصا، إلى جانب نحو 160 جريحا، حسبما أعلن المتحدث الإقليمي باسم الجيش اليوم الثلاثاء.

وقال محمد عيدي، المتحدث باسم الجيش في بابوا، إن 75 شخصا مازالوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات التي ألحقت أضرارا كبيرة بمنازل في جايابورا، عاصمة الإقليم.

وبلغ عدد النازحين ثمانية آلاف و507 أشخاص، ويجري إيواؤهم حاليا في عدة مواقع.

وذكر عيدي أن "الوصول إلى منطقة في الجبل ما زال صعبا أمام عمال الإغاثة بسبب دمار جسر كان يربط المنطقة، لكن ليست هناك بلاغات عن سقوط قتلى هناك".

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