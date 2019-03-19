حول العالم في 24 ساعة: الإفراج عن 14 مصريًا تم احتجازهم في أوغندا

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، الإفراج عن 14 مصريًا تم احتجازهم في أوغندا، وإعادة فتح محطات قطارات الأنفاق في تورونتو بعد التخلص من حزمة مثيرة للشبهات، والقبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت في هولندا.