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حول العالم في 24 ساعة: الإفراج عن 14 مصريًا تم احتجازهم في أوغندا

12:30 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
حول العالم في 24 ساعة: الإفراج عن 14 مصريًا تم احتجازهم في أوغندا

علم مصر

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، الإفراج عن 14 مصريًا تم احتجازهم في أوغندا، وإعادة فتح محطات قطارات الأنفاق في تورونتو بعد التخلص من حزمة مثيرة للشبهات، والقبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت في هولندا.

الإفراج عن المصريين أوغندا 939462 تورونتو الحكومة الكندية جاستن ترودو

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