الوليد بن طلال: أسرة خاشقجي راضية عن سير القضية في المحكمة

القاهرة - مصراوي:

قال رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، إن أسرة الصحفي الراحل جمال خاشقجي راضية عن سير القضية في المحكمة ويريدون أن تأخذ العدالة مجراها.

وأوضح الوليد بن طلال، في حواره مع فضائية "روتانا خليجية"، الاثنين، أنه يثق في نزاهة القضاء السعودي واستقلاله لأبعد الحدود.

وأشار الوليد بن طلال، إلى أن الملك وولي العهد وكبار رجال الدولة مهتمين بالقضية ولا يوجد مجال للعب نهائيًا فيها.

واعتبر الأمير السعودي أن ما حدث لخاشقجي "جريمة نكراء لا يقبلها دين ولا عقل"، مضيفًا أنها كانت "كارثة استخباراتية على وزن ثقيل".

كما اعتبر أن تسييس القضية في الغرب لسببين هما أن خاشقجي قتل في أكتوبر وهو شهر الانتخابات الأمريكية، والإعلام الغربي اليساري مثل نيويورك تايمز وسي إن إن وغيرهم المعادين للرئيس الأمريكي، واستغلوها من أجل استهداف ترامب بضرب حليفه الأمير محمد بن سلمان.

وأشار أن السبب الثاني هو التغير الكبير في السعودية بمجالات مختلفة جذرية في عهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أنهم لا يريدون تغيير السعودية ونقلها إلى مكانة كبيرة. وتابع: "كنا بالسعودية نائمين وكنا أقوياء، فما بالك لو تصحى".

ولفت الوليد بن طلال، إلى أن سجن أبو غريب في العراق، عندما حدثت فيه الانتهاكات من قتل واغتصاب وإهانات وتم تصويرها ونشرت في وسائل الإعلام، تم اتهام الرئيس الأمريكي جورج بوش، وتوجيه التهم إليه، ولكن تم تبرأته بعد ذلك، ومحاسبة المسؤولين في السجن نفسه.