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وزير الدفاع اللبناني: لم نعد نحتمل عبء النازحين السوريين

10:35 م الإثنين 18 مارس 2019
وزير الدفاع اللبناني: لم نعد نحتمل عبء النازحين السوريين

وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب

بيروت (د ب أ)

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الإثنين، أن لبنان لم تعد تحتمل عبء النازحين السوريين ولا تستطيع انتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية في سورية لحل هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء بوصعب مع وزير الدفاع الأيرلندي بول كيو، الذي يزور لبنان ،حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان "تطور عمل الوحدة الأيرلندية العاملة في إطار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" منذ العام 1982 في الجنوب اللبناني وكيفية توسيع إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والأيرلندي ليشمل مجالات أخرى".

وشرح الوزير بو صعب للوزير الأيرلندي "الفرق بين العودة الآمنة والعودة الطوعية لهؤلاء، وسبب التحفظ على تعبير "العودة الطوعية"، مشددا على أن "لبنان يريد العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء إلى بلادهم".

من جانبه، أبدى الوزير الأيرلندي كيو "تفهما للمواقف والمطالب اللبنانية".

يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بلغ 167 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، وتطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.

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