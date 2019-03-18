الأمير الوليد بن طلال: أدعم النهضة الاقتصادية بالسعودية

القاهرة - مصراوي

قال الملياردير السعودي والأمير الوليد بن طلال، الإثنين، إن مشروعات مستقبلية سوف تجمعه مع الحكومة السعودية، وعلى رأسها المشاريع الجديدة التي بدأتها المملكة مثل مشروع نيوم.

وأضاف الوليد في حواره على قناة روتانا خليجية، أنه كأحد رجال الأعمال ممثلي القطاع الخاص يضع نصب عينيه المشاركة في مشروعات كبرى في السعودية.

كما أشار إلى أنه يرغب في الاستثمار بالمشروعات الكبيرة بالمملكة، ومشيرًا إلى أنه يدعم النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

كانت السلطات السعودية احتجزت الوليد إلى جانب عشرات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة السعودية.

وبعد 83 يوما تم إطلاق سراح الملياردير السعودي، وفي مقابلة سابقة مع وكالة بلومبرج الأمريكية العام الماضي، أقرّ أنه توصّل مع السلطات السعودية لاتفاق سري و"تفاهُم مؤكّد" حتى أُطلِق سراحه، دون الخوض في تفاصيله.