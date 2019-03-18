الوليد بن طلال: محمد بن سلمان كان يتواصل معي في الريتز بشكل أسبوعي

القاهرة - مصراوي:

قال رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال إنه لا يزال يملك السيطرة الكاملة على ممتلكاته، ولا توجد أي قيود مالية مفروضة عليه.

وتابع الوليد بن طلال، في حوار على قناة روتانا خليجية، الاثنين، أنه "عندما كنت في الريتز (مكان الاحتجاز في حملة الفساد) كانت تأتيني مراسلات من أخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل أسبوعي، ويأتيني مسؤولون كبار في الدولة، وكل الأمور كانت تمشي على قدم وساق، والمحبة بيني وبينه لا حدود لها".

وعن المشاريع المستقبلية بينه وبين الحكومة السعودية، قال الوليد بن طلال إنه ينظر للمشاريع بنظرة مستقلة، وإنه يدعم النهضة الاقتصادية التي تتم في المملكة العربية السعودية الآن.

كانت السلطات السعودية احتجزت الوليد إلى جانب عشرات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة السعودية.

وبعد 83 يوما تم إطلاق سراح الملياردير السعودي، وفي مقابلة سابقة مع وكالة بلومبرج الأمريكية العام الماضي، أقرّ أنه توصّل مع السلطات السعودية لاتفاق سري و"تفاهُم مؤكّد" حتى أُطلِق سراحه، دون الخوض في تفاصيله.

كما نفى- وقتذاك- ما تتناوله وسائل الإعلام العالمية حول قيمة التسوية التي توصّل إليها مع السلطات، قائلًا: "تواردت تقارير تُفيد بأن التسوية بلغت 6 مليارات دولار، وهناك تقارير أخرى زعمت بأن القيمة أقل أو أكثر من ذلك.. لكن كلها شائعات".