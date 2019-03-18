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النائب هشام والي: توصيات الملتقى الأفريقي تعزز فرص التنمية بالقارة

10:08 م الإثنين 18 مارس 2019
النائب هشام والي: توصيات الملتقى الأفريقي تعزز فرص التنمية بالقارة

النائب هشام والي

كتبت ميرا إبراهيم:

أشاد النائب هشام والي، عضو مجلس النواب بالتوصيات الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي تم عقده في أسوان خلال الأسبوع الحالي، مؤكدًا أن هذه التوصيات تهدف في المقام الأول لتحقيق مزيد من التكامل والتواصل بين دول أفريقيا، وتعزيز فرص التنمية.

وقال والي، في بيان له، إن إتاحة بنك المعرفة المصري للباحثين من العرب وأفريقيا، وتأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية الأفريقية، أمر في غاية الفائدة على الدول الأفريقية، حيث أن ذلك يوفر مجالات عديدة للعلوم ودراسات وافرة في غالبية المجالات، بما يخدم منظومة التعليم في الدول الأفريقية والعربية.

وأشار النائب إلى أن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي يعكس اهتمام القيادة المصرية بخدمة وتنمية القارة الأفريقية ومواطنيها، كما أن ذلك يعزز قيادة مصر للقارة.

هشام والي مجلس النواب ملتقى الشباب العربي الأفريقي أفريقيا بنك المعرفة المصري

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