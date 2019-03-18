ماكرون يدين "العنف الدموي" في أوتريخت الهولندية

باريس (د ب أ)

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "العنف الدموي" الذي لا يمكن التعود عليه، مشيرا بذلك لجريمة إطلاق النار التي وقعت اليوم الاثنين في أحد القطارات الداخلية بمدينة أوتريخت الهولندية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقال ماكرون مخاطبا الهولنديين في تغريدة له بموقع تويتر: "نحن إلى جانبكم في الحزن وفي عزمكم على التصدي لأولئك الذين يريدون أن ينتصر الإرهاب".

أضاف ماكرون: "إنه نفس العنف الدموي الذي لن نعتاده، والذي لن نرضى به أبدا".

وكان رجل في السابعة والثلاثين من عمره، قد أطلق النار اليوم الاثنين، على عدد من الأشخاص داخل أحد قطار الضواحي بمدينة أوتريخت وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب خمسة آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة.

ولا تستبعد الشرطة أن يكون الهجوم إرهابيا.

يشار إلى أن فرنسا كانت في السنوات الماضية هدفا لعدد من العمليات الإرهابية التي نفذها متطرفون إسلاميون، راح ضحيتها نحو 250 شخصا.