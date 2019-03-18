استمرار المظاهرات المطالبة برحيل البشير في الخرطوم

الخرطوم (د ب أ)

خرج متظاهرون سودانيون، اليوم الإثنين، في أحياء مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بالحرية وأخرى تطالب بإسقاط النظام, وقامت الشرطة بتفريق هذه التظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تظاهرات خرجت اليوم بأحياء بري والستين والخرطوم 2 بالعاصمة السودانية, حيث عمد المتظاهرون على حرق إطارات السيارات في الشارع العام, وإغلاق الطرقات الداخلية بالحجارة للحد من ملاحقة الشرطة.

وتدخل التظاهرات التي اندلعت في مدن سودانية عدة، غدا الثلاثاء شهرها الثالث، والتي كان قد دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي"، للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

من جهة أخرى، أكدت لجنة الأطباء المركزية السودانية "تجمع نقابي غير رسمي" اليوم، وفاة مسنة سودانية "95" عاما, متأثرة بعبوة الغاز المسيلة للدموع, التي قامت الشرطة بإلقائها على منزلها الجمعة الماضية أثناء تفريقها للتظاهرات التي خرجت في منطقة برى شرق الخرطوم.

وقالت لجنة الاطباء في بيان لها إنها تأكدت اليوم من أن السبب الرئيسي في وفاة الكنينة أيوب هو إصابتها بأزمة ربو حاد بسبب استنشاقها للغاز المسيل للدموع .