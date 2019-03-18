محققون فرنسيون: توجد تشابهات واضحة بين أسباب سقوط الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية

باريس (أ ش أ)

أكد المحققون الفرنسيون المُكلَّفون بالتحقيق في أسباب سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وجود "تشابهات واضحة للغاية" مع أسباب سقوط طائرة الخطوط الجوية الإندونيسية "لايون آير" في أكتوبر الماضي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، ذلك النبأ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس كشفت أمس أن البيانات التي تم الحصول عليها من الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة أظهرت أوجه تشابه مع تلك البيانات الخاص بطائرة "ليون إير" التي تحطمت، في بحر جاوة قرب إندونيسيا، والتي كانت من نفس طراز الطائرة الإثيوبية، الأمر الذي يزيد الضغوط على شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة للطائرة، في ظل وقف العديد من استخدام طائرات الدول "بوينج 737 ماكس 8"، ومنع دول أخرى تحليق الطائرات من هذا الطراز في أجوائها.

يُذكَّر أن الطائرة الإثيوبية سقطت في الـ10 من مارس الجاري بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي؛ مما أودى بحياة 157 راكبا كانوا على متنها. وقبلها بـ4 أشهر سقطت طائرة بوينج تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية في المحيط؛ ما أسفر عن مصرع 189 راكباً.