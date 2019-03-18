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روسيا تعلن اعترافها بجمهورية مقدونيا باسمها الجديد

08:18 م الإثنين 18 مارس 2019
روسيا تعلن اعترافها بجمهورية مقدونيا باسمها الجديد

وزارة الخارجية الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا تعترف بجمهورية مقدونيا تحت الاسم الجديد "جمهورية مقدونيا الشمالية".
وقالت الخارجية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه "في 19 فبراير 2019، وردت إلى السفارة الروسية في سكوبي مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مقدونيا مع إشعار حول تغيير الاسم الرسمي لهذه الدولة إلى" جمهورية مقدونيا الشمالية"، ونتيجة لذلك، تعترف روسيا بهذه الدولة تحت الاسم الجديد " جمهورية مقدونيا الشمالية " .
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أيد أكثر من 90 بالمئة من الناخبين تغيير اسم دولة مقدونيا وفق اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات، إلى مقدونيا الشمالية.
هذا وكان وزيرا خارجية، اليونان، نيكوس كوتزياس، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا ديميتروف، قد وقعا اتفاقا في يونيو 2018، على الاسم الدستوري الجديد للبلاد - جمهورية مقدونيا الشمالية.

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