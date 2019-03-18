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وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الخاص للسويد تنفيذ اتفاق ستوكهولم

08:14 م الإثنين 18 مارس 2019
وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الخاص للسويد تنفيذ اتفاق ستوكهولم

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

عدن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن اليماني أطلع المبعوث السويدي على جهود الحكومة اليمنية والمرونة التي تعاملت بها بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنجاح اتفاق السويد، والذي يمثل الفرصة والأمل والبداية نحو تحقيق سلام شامل في اليمن، مشيرًا إلى تعنت الحوثيين وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به بموجب اتفاق ستوكهولم.

من جانبه، أكد المبعوث السويدي أن بلاده ستبذل كل جهد ممكن باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وصولا لتحقيق السلام الشامل في اليمن.

يذكر أن اتفاق ستوكهولم هو اتفاق عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، وينص على عقد هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، في إطار جهود لمحاولة حل الأزمة اليمنية.

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