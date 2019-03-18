وزير الداخلية: تركيا وإيران تطلقان عملية مشتركة ضد المتمردين الأكراد

اسطنبول (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الإثنين، إن تركيا وإيران أطلقتا عملية مشتركة ضد المتمردين الأكراد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن صويلو، قوله: إن "الهجوم يستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور".

وأوضح صويلو، أن العملية نفذت الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) على طول الحدود الشرقية لتركيا مع إيران، مضيفا "سوف نعلن عن النتائج.. لن نسمح لهم بالتنفس".

وتحدثت أنقرة وطهران في الماضي بشأن تعزيز التعاون لمواجهة جماعات التمرد الكردية. ويرتبط حزب الحياة الحرة الكردستاني في إيران بحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقد لقي 40 ألف شخص على الأقل حتفهم في الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. في 2015، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنهاء عملية السلام مع الحزب مما أدى إلى تصاعد أعمال العنف.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت تركيا حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية كما هاجمت مواقع الحزب في شمالي العراق.

وجاءت عملية اليوم الاثنين قبيل انتخابات محلية مهمة في تركيا في 31 مارس. ويعد جنوب شرق البلاد معقلا لحزب الشعوب الديمقراطي. ويرى اردوغان أن الحزب السياسي الشرعي هو امتداد لحزب العمال الكردستاني.